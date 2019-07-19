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У Boeing заявили про значні збитки через лайнери 737 MAX

Новини » Економіка    19.07.2019 - 11:43
У Boeing заявили про значні збитки через лайнери 737 MAX
Фото: літак Boeing 737 MAX 8 (flickr.com/liamallport)

У компанії заявили про зниження квартального прибутку на 5,6 млрд доларів

У компанії Boeing повідомили про зниження квартального прибутку компанії на 5,6 мільярда доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо свобода".

Так, у компанії наголошують, що головна причина скорочення виручки - припинення експлуатації лайнерів 737 MAX.

Вказано, що собівартість виробництва Boeing 737 зросла на 1,7 мільярда.

Таким чином, на падіння продажів американської авіакомпанії вплинули катастрофи двох нових літаків Boeing 737 MAX, в яких загалом загинули 346 людей. Це призвело до подальшої зупинки польотів лайнерів цієї модифікації, а відтак завдало вагомого удару по доходах компанії.

Як писало РБК-Україна раніше, компанія Boeing виплатить 50 мільйонів доларів сім'ям загиблих в двох авіакатастрофах літаків моделі 737 Max. Гроші будуть перераховані з фонду допомоги на виплати сім'ям загиблих в авіакатастрофах в Індонезії та Ефіопії.

Нагадаємо також, літаки Boeing 737 MAX не зможуть відновити регулярні пасажирські перевезення в 2019 році. Так, після інцидентів з цим типом літаків майже всі країни ввели заборону на польоти Boeing в своєму повітряному просторі.

Сім'ям загиблих в авіакатастрофах Boeing 737 Max виплатять 50 млн доларів компенсації Відновлення польотів Boeing 737 MAX перенесено на 2020 рік
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