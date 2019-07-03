Boeing выплатит компенсацию семьям погибших в двух катастрофах 737 MАХ

Компания Boeing намерена выделить 100 млн долларов для помощи семьям погибших в двух недавних авиакатастрофах, произошедших с самолетами модели 737 MАХ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В заявлении компании говорится, что средства будут выделены на покрытие ежедневных расходов семей, чьи родственники погибли при крушениях самолетов данной модели. Также семьи смогут использовать эти средства на образование.

Издание отмечает, что против компании выдвинуты порядка 80 исков со стороны семей жертв авиакатастроф, среди них 46 исков - от родственников погибших при крушении самолета Boeing индонезийских авиалиний.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что американская авиакомпания American Airlines продлила запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX с 19 августа до 3 сентября 2019 года. Таким образом, приблизительно 115 рейсов каждый день будет отменяться в период до 3 сентября.

Также американское Федеральное авиационное управление предварительно одобрило план масштабных изменений в программном обеспечении и подготовке пилотов Boeing 737 MAX, которые осуществили из-за авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии.