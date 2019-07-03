ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Boeing выплатит компенсацию семьям погибших в двух катастрофах 737 MАХ

Новости » Общество    03.07.2019 - 20:56
Boeing выплатит компенсацию семьям погибших в двух катастрофах 737 MАХ
Фото: Boeing 737 MAX (flickr.com/liamallport)

Boeing выплатит компенсацию в размере 100 млн долларов

Компания Boeing намерена выделить 100 млн долларов для помощи семьям погибших в двух недавних авиакатастрофах, произошедших с самолетами модели 737 MАХ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В заявлении компании говорится, что средства будут выделены на покрытие ежедневных расходов семей, чьи родственники погибли при крушениях самолетов данной модели. Также семьи смогут использовать эти средства на образование.

Издание отмечает, что против компании выдвинуты порядка 80 исков со стороны семей жертв авиакатастроф, среди них 46 исков - от родственников погибших при крушении самолета Boeing индонезийских авиалиний.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что американская авиакомпания American Airlines продлила запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX с 19 августа до 3 сентября 2019 года. Таким образом, приблизительно 115 рейсов каждый день будет отменяться в период до 3 сентября.

Также американское Федеральное авиационное управление предварительно одобрило план масштабных изменений в программном обеспечении и подготовке пилотов Boeing 737 MAX, которые осуществили из-за авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии. 

США обнаружили новый недостаток Boeing 737 MAX American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября
Новости Украины Boeing 737
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь