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Boeing виплатить компенсацію сім'ям загиблих у двох катастрофах 737 МАХ

Новини » Суспільство    03.07.2019 - 20:56
Boeing виплатить компенсацію сім'ям загиблих у двох катастрофах 737 МАХ
Фото: Boeing 737 MAX (flickr.com/liamallport)

Boeing виплатить компенсацію в розмірі 100 млн доларів

Компанія Boeing має намір виділити 100 млн доларів для допомоги сім'ям загиблих у двох недавніх авіакатастрофах, що сталися з літаками моделі 737 МАХ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У заяві компанії говориться, що кошти будуть виділені на покриття щоденних витрат сімей, чиї родичі загинули при аваріях літаків даної моделі. Також сім'ї зможуть використати ці кошти на освіту.

Видання зазначає, що проти компанії висунуто близько 80 позовів з боку родин жертв авіакатастроф, серед них 46 позовів від родичів загиблих при катастрофі літака Boeing індонезійських авіаліній.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що американська авіакомпанія American Airlines продовжила заборону на експлуатацію літаків Boeing 737 MAX з 19 серпня до 3 вересня 2019 року. Таким чином, приблизно 115 рейсів кожен день буде скасовуватися в період до 3 вересня.

Також американське Федеральне авіаційне управління попередньо схвалив план масштабних змін в програмному забезпеченні і підготовці пілотів Boeing 737 MAX, які здійснили через авіакатастроф в Ефіопії та Індонезії.

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