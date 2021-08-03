Boeing во второй раз отложил отправку корабля на МКС после инцидента с модулем "Наука"

Американская компания Boeing во второй раз перенесла запуск корабля Starliner к Международной космической станции. Запуск начали откладывать после инцидента с российским модулем "Наука".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Boeing.
Запуск корабля к МКС должен был состояться сегодня в 20:20 по киевскому времени. Однако компания на странице в Twitter известила, что запуск корабля отложен.
Сейчас причину этого решения компания Boeing не называет, но обещает уже в скором времени сообщить подробности.
Напомним, 29 июля к МКС пристыковался новый российский модуль "Наука". После стыковки у модуля незапланированно включились двигатели, в результате чего МКС начала неконтролируемо вращаться.
Позже в России заявили, что инцидент с модулем "Наука" произошел из-за кратковременного сбоя программного обеспечения.