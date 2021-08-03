UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Boeing во второй раз отложил отправку корабля на МКС после инцидента с модулем "Наука"

Автор: Дмитрий Левицкий

Американская компания Boeing во второй раз перенесла запуск корабля Starliner к Международной космической станции. Запуск начали откладывать после инцидента с российским модулем "Наука".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Boeing.

Запуск корабля к МКС должен был состояться сегодня в 20:20 по киевскому времени. Однако компания на странице в Twitter известила, что запуск корабля отложен.

Сейчас причину этого решения компания Boeing не называет, но обещает уже в скором времени сообщить подробности.

Напомним, 29 июля к МКС пристыковался новый российский модуль "Наука". После стыковки у модуля незапланированно включились двигатели, в результате чего МКС начала неконтролируемо вращаться.

Позже в России заявили, что инцидент с модулем "Наука" произошел из-за кратковременного сбоя программного обеспечения.

Читайте РБК-Украина в Google News
МКСЗапуск ракетыКосмический корабльСоединенные Штаты АмерикиBoeing