RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Boeing вдруге відклав відправку корабля на МКС після інциденту з модулем "Наука"

Автор: Дмитро Левицький

Американська компанія Boeing вдруге перенесла запуск корабля Starliner до Міжнародної космічної станції. Запуск почали відкладати після інциденту з російським модулем "Наука".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Boeing.

Запуск корабля до МКС повинен був відбутися сьогодні о 20:20 за київським часом. Однак компанія на сторінці у Twitter сповістила, що запуск корабля відкладено.

Наразі причину цього рішення компанія Boeing не називає, але обіцяє вже незабаром повідомити подробиці.

Нагадаємо, 29 липня до МКС пристикувався новий російський модуль "Наука". Після стикування у модуля незаплановано увімкнулися двигуни, в результаті чого МКС почала неконтрольовано обертатися.

Пізніше в Росії заявили, що інцидент з модулем "Наука" стався через короткочасний збій програмного забезпечення.

Читайте РБК-Україна в Google News
МКСЗапуск ракетиКосмічний корабельСполучені Штати АмерикиBoeing