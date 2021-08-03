Boeing вдруге відклав відправку корабля на МКС після інциденту з модулем "Наука"

Американська компанія Boeing вдруге перенесла запуск корабля Starliner до Міжнародної космічної станції. Запуск почали відкладати після інциденту з російським модулем "Наука".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Boeing .

Запуск корабля до МКС повинен був відбутися сьогодні о 20:20 за київським часом. Однак компанія на сторінці у Twitter сповістила, що запуск корабля відкладено.

Наразі причину цього рішення компанія Boeing не називає, але обіцяє вже незабаром повідомити подробиці.