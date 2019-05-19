Boeing вперше визнав наявність дефектів у програмі симулятора для 737 MAX

Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

Симулятори польотів працювали з помилками

Американський авіабудівний концерн Boeing визнав наявність помилок у програмному забезпеченні симулятора польотів для літаків серії Boeing 737 MAX. Про це заявили представники компанії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зокрема, у компанії заявили що недоліки усунуто.

"Компанія Boeing внесла поправки до програмного забезпечення симулятора 737 MAX і надала додаткову інформацію операторам пристроїв", - зазначили представники Boeing.

Повідомляється, що через зазначені дефекти на симуляторах польотів, на яких проходять навчання пілоти, не могли бути відтворені ті умови, за яких сталися дві авіакатастрофи літаків Boeing 737 MAX.

Зазначимо, компанія вперше визнала помилки у програмному забезпеченні, пов'язаному з літаками цієї серії. Концерн не вказав, коли він вперше дізнався про цю проблему, і чи інформував він про це регуляторів.

Нагадаємо, 17 травня компанія Boeing оголосила про повне оновлення програмного забезпечення 737 МАХ, що зробить безпечним їхні літаки.

Відзначимо, остання катастрофа 737 MAX з жертвами сталася 10 березня. Літак Ethiopian Airlines розбився в Ефіопії, в результаті чого загинули 157 осіб. Перед катастрофою лайнер набрав нестандартно велику швидкість, і пілоти запросили дозвіл на швидкий підйом, через кілька хвилин після цього 737 MAX пропав з радарів.