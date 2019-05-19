ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Boeing вперше визнав наявність дефектів у програмі симулятора для 737 MAX

Новини » Транспорт    19.05.2019 - 19:21
Boeing вперше визнав наявність дефектів у програмі симулятора для 737 MAX
Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

Симулятори польотів працювали з помилками

Американський авіабудівний концерн Boeing визнав наявність помилок у програмному забезпеченні симулятора польотів для літаків серії Boeing 737 MAX. Про це заявили представники компанії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зокрема, у компанії заявили що недоліки усунуто.

"Компанія Boeing внесла поправки до програмного забезпечення симулятора 737 MAX і надала додаткову інформацію операторам пристроїв", - зазначили представники Boeing.

Повідомляється, що через зазначені дефекти на симуляторах польотів, на яких проходять навчання пілоти, не могли бути відтворені ті умови, за яких сталися дві авіакатастрофи літаків Boeing 737 MAX.

Зазначимо, компанія вперше визнала помилки у програмному забезпеченні, пов'язаному з літаками цієї серії. Концерн не вказав, коли він вперше дізнався про цю проблему, і чи інформував він про це регуляторів.

Нагадаємо, 17 травня компанія Boeing оголосила про повне оновлення програмного забезпечення 737 МАХ, що зробить безпечним їхні літаки.

Відзначимо, остання катастрофа 737 MAX з жертвами сталася 10 березня. Літак Ethiopian Airlines розбився в Ефіопії, в результаті чого загинули 157 осіб. Перед катастрофою лайнер набрав нестандартно велику швидкість, і пілоти запросили дозвіл на швидкий підйом, через кілька хвилин після цього 737 MAX пропав з радарів.

Boeing оголосила про завершення оновлення програмного забезпечення 737 MAX Boeing намагався приховати проблеми з лайнером 737 MAX, - WSJ
Новини України BoeingкатастрофаBoeing 737
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся