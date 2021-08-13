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Boeing повертає на завод космічний корабель, який так і не полетів до МКС

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США, П'ятниця 13 серпня 2021 20:05
Boeing повертає на завод космічний корабель, який так і не полетів до МКС Фото: Boeing повертає на завод космічний корабель Starliner (twitter.com/BoeingSpace)
Автор: Дмитро Левицький

Американська компанія Boeing вирішила повернути на завод космічний корабель Starliner, який планували відправити до Міжнародної космічної станції (МКС). Компанія хоче детальніше вивчити несправність, яка виникла в кораблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії Boeing.

Компанія поінформувала NASA, що зніме сьогодні свій корабель Starliner з ракети Atlas V і поверне його в Центр обробки комерційних екіпажів і вантажів. Компанія хоче розібратися, чому чотири клапани установки двигунів не можуть відкритися.

Після другого скасування запуску до МКС корабель Starliner залишався на вершині ракети Atlas V, а команда Boeing працювала над усуненням несправності у двигуні.

"Ми продовжимо працювати над проблемою на заводі і вирішили відмовитися від цього вікна запуску, щоб поступитися місцем іншим національним пріоритетним місіям", - заявив керівник програми Boeing's Commercial Crew Program Джон Воллмер.

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Boeing Космічний корабель
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