Boeing для Трампа: лідер Катару роз'яснив подробиці резонансної угоди

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю лідера телеканалу CNN.

Прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман бін Джасім Аль Тані заявив, що можливість передачі Сполученим Штатам широкофюзеляжного літака Boeing 747-8 для використання президентом Дональдом Трампом в якості Air Force One, є виключно угодою між урядами, а не подарунком особисто президенту США.

Він зазначив, що угода нині "перебуває на розгляді" обидвох сторін.

"Це дуже проста міжурядова угода. Міністерство оборони Катару та Міністерство оборони США наразі обговорюють можливість передачі одного з наших літаків 747-8 для використання як Air Force One. Це питання перебуває на етапі юридичної експертизи", - зазначив Аль Тані.

Він також не розуміє, чому ситуація набула такого широкого резонансу в ЗМІ.

Глава МЗС Катару утримався від коментарів щодо припущення, яке прозвучало в інтерв'ю Дональда Трампа телеканалу Fox News, про те, що Катар міг особисто запропонувати йому літак. Аль Тані наголосив, що процес не має жодного стосунку до окремих осіб - ані з боку США, ані з боку Катару, а є виключно співпрацею між Міноборони двох країн.

Емір Катару також заявив, що його країна готова надавати допомогу США за умови, що це буде в межах закону.

"Нічого не змінює нашого рішення. Врешті-решт, якщо є щось, що потрібно США, і це цілком законно, і ми можемо - ми здатні допомогти та підтримати США - то ми не будемо цього уникати. Навіть якщо щось виходить від Катару для США, це виходить із любові, а не з розрахунку чи обміну чимось", - сказав Аль Тані.

Водночас, катарський посадовець підкреслив, що у разі визнання передачі літака незаконною, угоду буде скасовано.

"Ми не будемо робити нічого незаконного. Якби йшлося про щось незаконне, існувало б багато способів приховати такого роду угоди, щоб вони не стали публічними. Це дуже прозорий обмін між двома урядами. Я не бачу в цьому жодного скандалу", - сказав катарський шейх.

Він також заперечив припущення, що Катар намагається купити вплив у США.

"Навіщо нам купувати вплив? Якщо подивитися на останні десять років, Катар завжди підтримував США - і в боротьбі з тероризмом, і під час евакуації з Афганістану, і при звільненні заручників з різних країн", - сказав Тані.

Він додав, що Катар завжди готовий допомагати й підтримувати США, бо "ми віримо, що ця дружба має бути взаємовигідною для обох країн".