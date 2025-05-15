Boeing для Трампа: лидер Катара разъяснил подробности резонансной сделки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью лидера телеканалу CNN .

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джасим Аль Тани заявил, что возможность передачи Соединенным Штатам широкофюзеляжного самолета Boeing 747-8 для использования президентом Дональдом Трампом в качестве Air Force One, является исключительно соглашением между правительствами, а не подарком лично президенту США.

Он отметил, что соглашение сейчас "находится на рассмотрении" обеих сторон.

"Это очень простое межправительственное соглашение. Министерство обороны Катара и Министерство обороны США сейчас обсуждают возможность передачи одного из наших самолетов 747-8 для использования в качестве Air Force One. Этот вопрос находится на этапе юридической экспертизы", - отметил Аль Тани.

Он также не понимает, почему ситуация получила такой широкий резонанс в СМИ.

Глава МИД Катара воздержался от комментариев относительно предположения, которое прозвучало в интервью Дональда Трампа телеканалу Fox News, о том, что Катар мог лично предложить ему самолет. Аль Тани подчеркнул, что процесс не имеет никакого отношения к отдельным лицам - ни со стороны США, ни со стороны Катара, а является исключительно сотрудничеством между Минобороны двух стран.

Эмир Катара также заявил, что его страна готова оказывать помощь США при условии, что это будет в рамках закона.

"Ничего не меняет нашего решения. В конце концов, если есть что-то, что нужно США, и это вполне законно, и мы можем - мы способны помочь и поддержать США - то мы не будем этого избегать. Даже если что-то исходит от Катара для США, это исходит из любви, а не из расчета или обмена чем-то", - сказал Аль Тани.

В то же время, катарский чиновник подчеркнул, что в случае признания передачи самолета незаконной, соглашение будет отменено.

"Мы не будем делать ничего незаконного. Если бы речь шла о чем-то незаконном, существовало бы много способов скрыть такого рода сделки, чтобы они не стали публичными. Это очень прозрачный обмен между двумя правительствами. Я не вижу в этом никакого скандала", - сказал катарский шейх.

Он также опроверг предположение, что Катар пытается купить влияние в США.

"Зачем нам покупать влияние? Если посмотреть на последние десять лет, Катар всегда поддерживал США - и в борьбе с терроризмом, и во время эвакуации из Афганистана, и при освобождении заложников из разных стран", - сказал Тани.

Он добавил, что Катар всегда готов помогать и поддерживать США, потому что "мы верим, что эта дружба должна быть взаимовыгодной для обеих стран".