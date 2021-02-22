Boeing рекомендует приостановить полеты самолетов 777 после ЧП в США

Компания Boeing рекомендовала приостановить полеты самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112. Ранее часть обшивки лайнера упала в американском городе Брумфилд.

Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте компании.

В компании отметили, что в настоящее время Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) проводит расследование по факту случившегося. Там уточнили, что пока оно продолжается, рекомендуется приостановить операции 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на стоянке самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112, пока FAA (Федеральное управление гражданской авиации) не определит подходящий протокол проверки.