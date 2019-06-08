У Boeing зізналися про намір виправити несправність літаків у 2020 році

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Несправність планували виправити з виходом нової моделі літака

Американська компанія Boeing зізналася, що планувала виправити несправність в моделі 737 Max у 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомили у авіаційному концерні, виправити непрацюючу систему сповіщення пілотів про несправності на літаках 737 Max планувалося виправити у 2020 році, коли на ринку повинна була з'явитися нова модель літака.

"Ми зазнали невдачі в реалізації AoA Disagree alert (датчик несправностей, - ред.) та робимо кроки для вирішення цих проблем, щоб вони не повторилися", - заявив прес-секретар компанії Гордон Джондро.

Джондро додав, що перед поверненням в експлуатацію 737 Max, а також і на нових лайнерах, буде встановлено стандартне обладнання.

Нагадаємо, що Федеральна авіаційна адміністрація Сполучених Штатів Америки знайшла браковані деталі в літаках Boeing 737 Max. Компанія підрядник постачала Boeing неправильно зроблені напрямні планки предкрилків, що може позначитися на їх міцності.

Раніше повідомлялося, що американський авіабудівний концерн Boeing визнав наявність помилок в програмному забезпеченні симулятора польотів для літаків серії Boeing 737 MAX.

РБК-Україна писало, що представники Федерального управління цивільної авіації США заявили за підсумками брифінгу в штаб-квартирі Міжнародної організації цивільної авіації, що польоти літаків Boeing 737 MAX на території Сполучених Штатів можуть поновитися в кінці червня.