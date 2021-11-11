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Boeing признал ответственность за авиакатастрофу в Эфиопии в 2019 году

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Четверг 11 ноября 2021 16:19
Boeing признал ответственность за авиакатастрофу в Эфиопии в 2019 году Фото: Boeing выплатит компенсации родственникам жертв (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Американская компания Boeing признала ответственность за авиакатастрофу в Эфиопии. Речь идет о крушении самолета в марте 2019 года под Аддис-Абебой, в результате которого погибли 157 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT.

Как пишет издание, согласно условиям судебной сделки, Boeing признает ответственность за авиакатастрофу и берет на себя компенсацию ущерба семьям жертв, сумму которой еще предстоит определить.

"Boeing стремится к тому, чтобы все семьи, потерявшие близких в авариях, получили полную и справедливую компенсацию за их потерю. Принимая на себя ответственность, соглашение Boeing с семьями позволяет сторонам сосредоточить свои усилия на определении соответствующей компенсации для каждой семьи", - говорится в заявлении компании.

Напомним, еще в 2019 году комиссия по расследованию авиакатастрофы Boeing в Эфиопии объявила, что на потерпевшем крушение самолете было дефектное бортовое программное обеспечение.

Также сообщалось, что Boeing выплатит более 2,5 млрд долларов авиаперевозчикам и компенсации погибших в двух катастрофах - в Эфиопии и Индонезии.

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Boeing Эфиопия Авиакатастрофа
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