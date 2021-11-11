Boeing признал ответственность за авиакатастрофу в Эфиопии в 2019 году

Американская компания Boeing признала ответственность за авиакатастрофу в Эфиопии. Речь идет о крушении самолета в марте 2019 года под Аддис-Абебой, в результате которого погибли 157 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT .

Как пишет издание, согласно условиям судебной сделки, Boeing признает ответственность за авиакатастрофу и берет на себя компенсацию ущерба семьям жертв, сумму которой еще предстоит определить.

"Boeing стремится к тому, чтобы все семьи, потерявшие близких в авариях, получили полную и справедливую компенсацию за их потерю. Принимая на себя ответственность, соглашение Boeing с семьями позволяет сторонам сосредоточить свои усилия на определении соответствующей компенсации для каждой семьи", - говорится в заявлении компании.