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Boeing визнав відповідальність за авіакатастрофу в Ефіопії в 2019 році

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Четвер 11 листопада 2021 16:19
Boeing визнав відповідальність за авіакатастрофу в Ефіопії в 2019 році Фото: Boeing виплатить компенсації родичам жертв (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Американська компанія Boeing визнала відповідальність за авіакатастрофу в Ефіопії. Йдеться про катастрофу літака в березні 2019 року під Аддіс-Абебою, в результаті якої загинули 157 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT.

Як пише видання, згідно з умовами судової угоди, Boeing визнає відповідальність за авіакатастрофу і бере на себе компенсацію збитку сім'ям жертв, суму якої ще належить визначити.

"Boeing прагне до того, щоб всі сім'ї, які втратили близьких в аваріях, отримали повну і справедливу компенсацію за їх втрату. Беручи на себе відповідальність, угода Boeing з сім'ями дозволяє сторонам зосередити свої зусилля на визначенні відповідної компенсації для кожної сім'ї", - йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо, ще в 2019 році Комісія з розслідування авіакатастрофи Boeing в Ефіопії оголосила, що на літаку, що зазнав аварії, було дефектне бортове програмне забезпечення.

Також повідомлялося, що Boeing виплатить понад 2,5 млрд доларів авіаперевізникам і компенсації загиблих у двох катастрофах - в Ефіопії та Індонезії.

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