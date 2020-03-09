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В крушении Boeing 737 MAX в Эфиопии обвинили производителя

Новости » Общество     09.03.2020 - 21:57
В крушении Boeing 737 MAX в Эфиопии обвинили производителя
Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

Комиссия по расследованию объявила, что на на самолете было дефектное бортовое программное обеспечение

Комиссия по расследованию авиакатастрофы Boeing 737 Max в Эфиопии 9 марта объявила, что на потерпевшем крушение самолете эфиопских авиалиний было дефектное бортовое программное обеспечение. Об этом сообщает DW.

Также в комиссии заявили, что компания недостаточно подготовила пилотов. Данные расследования были оглашены накануне годовщины крушения самолета эфиопских авиалиний.

Boeing 737 Max потерпел крушение через шесть минут после взлета в аэропорту Найорби 10 марта 2019 года. Погибли все 157 человек, которые были на борту. Это была вторая катастрофа самолета данной модели после крушения в Индонезии в октябре 2018 года лайнера авиакомпании Lion Air.

По информации экспертов, непосредственно перед обеими катастрофами, самолеты совершали неконтролируемые маневры, которые уводили их в пике. В докладе говорится, что конструкция системы улучшения характеристик маневренности MCAS "сделала ее уязвимой для нежелательной активации". В частности, система активировалась автоматически, руководствуясь сигналами только одного датчика угла атаки - этот индикатор анализирует угол наклона самолета по отношению к потоку встречного воздуха.

Когда пилоты, следуя процедурам, попытались восстановить контроль над самолетом, им это не удалось. Самолет снижался со скоростью 900 километров в час. В докладе комиссии говорится, что обучение, проведенное компанией Boeing по самолету 737 Max, "признано неадекватным".

Напомним, в апреле 2019 года правительство Эфиопии обнародовало предварительный отчет о крушении Boeing 737 Max 8. Министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес, представляя отчет, заявила, что пилоты Boeing 737 Max 8 следовали всем инструкциям производителя, но это не предотвратило катастрофы.

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