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Boeing приостановил закупку титана в РФ из-за санкций и войны против Украины

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Вашингтон, Понедельник 07 марта 2022 13:09
Boeing приостановил закупку титана в РФ из-за санкций и войны против Украины Фото: Boeing не будет покупать титан у России (wikipedia org)
Автор: Илона Свиридова

Из-за войны России против Украины и санкций американский Boeing приостановил закупку титана в России. Однако будущее ее отношений с российским поставщиком остается пока неизвестным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ.

Сообщается, что производитель самолетов приостановил закупку металла, но не разорвал окончательно связи с предприятием, которое возглавляет подсанкцонный олигарх Сергей Чемезов из окружения президента России Владимира Путина.

Также сообщается, что Boeing закрыл свои инженерные офисы в Москве и прекратил отправку запасных частей для самолетов российских авиалиний. Почти третья часть титана для американской компании поступала из России. Остальное - из США, Японии, Китая и Казахстана.

"Наша инвентаризация и разнообразие источников титана обеспечивают достаточное предложение для производства самолетов, и мы будем продолжать принимать правильные шаги, чтобы обеспечить долгосрочную преемственность", - отметил представитель Boeing.

Напомним, ранее сообщалось, что платежные системы Visa и Mastercard приостановили операции в России, но, как оказалось, оставили лазейки, чтобы работать в этой стране.

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