ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Boeing представил беспилотник с искусственным интеллектом

Новости » Hi-tech     05.05.2020 - 16:56
Boeing представил беспилотник с искусственным интеллектом
Фото: беспилотник Loyal Wingman (скриншот youtube)

Беспилотник Loyal Wingman разработан для ВВС Австралии

Компания Boeing презентовала прототип беспилотного самолета Loyal Wingman, который использует искусственный интеллект. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Boeing.

Сообщается, что данный беспилотник был разработан по заказу Военно-воздушных сил Австралии. Он является крупнейшей инвестицией Boeing в беспилотник за пределами США.

"Являясь первым из трех прототипов австралийской программы перспективного развития Loyal Wingman, этот самолет также служит основой для системы объединения авиационной энергии Boeing (ATS), разрабатываемой для мирового оборонного рынка", - сообщили в компании.

На данный момент дрон проходит наземные испытания. В конце года запланирован первое испытание в воздухе.

Ранее РБК-Украина писало, что НАТО получило уникальные беспилотники для наблюдения за Россией. Дроны Global Hawk поступят на вооружение Альянса к 2022 году.

Также сообщалось, что американская компания Dynetics показала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins. Программа Gremlins заключается в использовании большого количества беспилотников.

Беспилотник боевиков сбросил гранату на подразделения ООС, есть раненый На Донбассе сбили российский беспилотник
Новости Украины Boeingбеспилотникискусственный интеллект
News
On Top