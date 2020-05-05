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Boeing представив безпілотник зі штучним інтелектом

Новини » Hi-tech     05.05.2020 - 16:56
Boeing представив безпілотник зі штучним інтелектом
Фото: безпілотник Loyal Wingman (скріншот з youtube)

Безпілотник Loyal Wingman розроблений для ВПС Австралії

Компанія Boeing презентувала прототип безпілотного літака Loyal Wingman, який використовує штучний інтелект. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Boeing.

Повідомляється, що цей безпілотник був розроблений за замовленням Військово-повітряних сил Австралії. Він є найбільшою інвестицією Boeing в безпілотник за межами США.

"Будучи першим з трьох прототипів австралійської програми перспективного розвитку Loyal Wingman, цей літак також служить основою для системи об'єднання авіаційної енергії Boeing (ATS), розробляється для світового оборонного ринку", - повідомили в компанії.

На даний момент дрон проходить наземні випробування. В кінці року запланований перше випробування в повітрі.

Раніше РБК-Україна писало, що НАТО отримало унікальні безпілотники для спостереження за Росією. Дрони Global Hawk надійдуть на озброєння Альянсу до 2022 році.

Також повідомлялося, що американська компанія Dynetics показала перший політ безпілотника X-61А, який створюється за підтримки Пентагону в рамках програми Gremlins. Програма Gremlins полягає у використанні великої кількості безпілотників.

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