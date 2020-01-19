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В США показали полет беспилотника программы Gremlins

Новости » Общество     19.01.2020 - 22:55
В США показали полет беспилотника программы Gremlins
Фото: БПЛА X-61А (twitter.com/StrikeWriter)

Компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А

Американская компания Dynetics показала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное на YouTube-канале компании.

Впервые испытания БПЛА X-61А прошли в ноябре 2019 года на полигоне Dugway недалеко от Солт-Лейк-Сити в штате Юта. Аппарат запустили с самолета-носителя Hercules. Полет X-61А продолжался более полутора часов. В ходе операционной части испытаний проверялась работа систем самолета-носителя и беспилотника. В компании сообщили, что тест прошел без аномалий.

Отметим, что программа Gremlins заключается в использовании большого количества беспилотников. Они действуют "роем", пытаясь дезориентировать средства обороны противника.

Напомним, Соединенные Штаты Америки испытали первую крылатую ракету наземного базирования с досягаемости более 500 км, которая была запрещена ракетным договором. Испытания ракеты с неядерной боеголовкой произошло в штате Калифорния 18 августа. Полученные в результате испытания данные используют для улучшения ракет средней досягаемости.

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