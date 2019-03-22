Boeing потерял многомиллиардный контракт после катастрофы в Эфиопии

После крушения самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с американским производителем самолетов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что Garuda Indonesia аннулировала контракт почти на 5 млрд долларов на поставку 49 пассажирских самолетов Boeing 737 MAX 8 после катастроф в Эфиопии и Индонезии. Официальный представитель индонезийской компании Ихсан Розан подтвердил, что Boeing направили письмо с просьбой аннулировать заказ.

"Пассажиры Garuda утратили доверие и не хотят летать на Boeing 737 MAX", - добавил он.

Он также отметил, что по этому контракту компания уже получила один из 50 самолетов этой серии. На данный момент решается вопрос возврата лайнера производителю. При этом отказываться от других самолетов Boeing индонезийский перевозчик не планирует.

Напомним, 10 марта после вылета из аэропорта Аддис-Абебы разбился самолет Boeing 737 MAX 8, на борту которого находились 157 человек. Эта катастрофа стала второй для новой модели Boeing после аналогичной катастрофы в Индонезии в октябре 2018 года, в которой погибли 189 человек.

Ранее стало известно, что Boeing разрабатывает новое ПО для самолетов 737 MAX 8. Предположительно, причиной обеих катастроф стали неверные показатели датчика скорости.