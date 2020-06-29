Boeing в понедельник могут начать тестовые полеты самолетов 737 MAX

Американской авиастроительной компании Boeing разрешили начать тестовые сертификационные полеты самолетов серии 737 MAX. Самолеты перестали выпускать после двух масштабных катастроф в Индонезии и Эфиопии.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Разрешение предоставило Федеральное авиационное управление США (FAA). Целью тестовых полетов станет оценка предлагаемых компанией Boeing изменений в системе автоматического контроля полета самолетов 737 MAX. Полеты могут начаться уже завтра.

Впрочем, речь о возобновлении разрешения на коммерческие полеты этих самолетов пока не идет. Предполагают, что коммерческие полеты могут возобновить с сентября 2020 года.

Как известно, эксплуатацию Boeing 737 MAX запретили после двух авиакатастроф - в октябре 2018 года в Индонезии и марте 2019 года в Эфиопии. В результате погибли 346 человек.

Аварии произошли из-за сбоя в системе самолета MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Система MCAS автоматически корректирует положение самолета в воздухе.

В марте прошлого года Boeing сообщила об обновлении программного обеспечения MCAS, которое прошло сотни часов анализа, лабораторных испытаний, проверки на тренажере и два испытательных полета. Однако месяц назад в компании сообщили о новой уязвимости в программном обеспечении модели 737 MAX.

Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX отменят, когда эту модель признают безопасной.

Ранее в Boeing заявили о постепенном восстановлении производства модели 737 MAX.