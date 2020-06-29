Boeing в понеділок можуть почати тестові польоти літаків 737 MAX

Американській авіабудівній компанії Boeing дозволили почати тестові сертифікаційні польоти літаків серії 737 MAX. Літаки перестали випускати після двох масштабних катастроф в Індонезії та Ефіопії.

Про це пише Deutsche Welle.

Дозвіл надало Федеральне авіаційне управління США (FAA). Метою тестових польотів стане оцінка запропонованих компанією Boeing змін у системі автоматичного контролю польоту літаків 737 MAX. Польоти можуть розпочатися вже завтра.

Утім, мова про поновлення дозволу на комерційні польоти цих літаків наразі не йде. Припускають, що комерційні польоти можуть відновити з вересня 2020 року.

Як відомо, експлуатацію Boeing 737 MAX заборонили після двох авіакатастроф - у жовтні 2018 року в Індонезії та березні 2019 року в Ефіопії. В результаті загинули 346 осіб.

Аварії сталися через збій в системі літака MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Система MCAS автоматично коригує положення літака в повітрі.

У березні минулого року Boeing повідомила про оновлення програмного забезпечення MCAS, яке пройшло сотні годин аналізу, лабораторних випробувань, перевірки на тренажері і два випробувальних польотів. Однак місяць тому в компанії повідомили про нові уразливості в програмному забезпеченні моделі 737 MAX.

Заборону на експлуатацію Boeing 737 MAX скасують, коли цю модель буде визнано безпечною.

Раніше у Boeing заявили про поступове відновлення виробництва моделі 737 MAX.