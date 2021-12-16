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Boeing планирует испытать собственный космический корабль Starliner в 2022 году

Новина українською →
Четверг 16 декабря 2021 15:43
Boeing планирует испытать собственный космический корабль Starliner в 2022 году Фото: Boeing планирует испытать собственный космический корабль Starliner в 2022 году (twitter.com/BoeingSpace)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Boeing планирует запустить свой космический корабль Starliner к Международной космической станции (МКС). Операция запланирована уже на 2022 год.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.

В течение последних нескольких месяцев специалисты Boeing и NASA изучали данные и проводили проверку клапанов космического корабля, чтобы выяснить, что именно привело к их закрытию в силовой системе. Как позже выяснилось, это произошло именно из-за коррозии.

Сегодня Boeing готовится ко второму орбитальному летному испытанию, которое получило название "миссия OFT-2". Она запланирована на май 2022 года. Космический корабль запустят с помощью ракеты-носителя Atlas V.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что космический корабль Strarline вернули на завод еще в августе текущего года.

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