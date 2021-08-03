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В Boeing назвали причину переноса запуска корабля на МКС

Новина українською →
США , Вторник 03 августа 2021 19:59
В Boeing назвали причину переноса запуска корабля на МКС Фото: В Boeing назвали причину переноса запуска корабля на МКС (twitter.com/BoeingSpace)
Автор: Сергей Пышкин

Boeing Space раскрыла причину переноса сегодняшнего запуска космического корабля Starliner. Оказалось, что специалисты обнаружили технические неполадки в двигательной установке аппарата.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Boeing Space.

В сообщении отмечается, что перед запуском космического корабля, инженеры обнаружили неожиданные показатели о положении клапана в двигательной установке.

Сейчас специалисты продолжают изучать возможность того, чтобы запустить Starliner к Международной космической станции завтра.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что запуск космического корабля Starliner в который раз перенесли.

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