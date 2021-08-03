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В Boeing назвали причину перенесення запуску корабля на МКС

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США , Вівторок 03 серпня 2021 19:59
В Boeing назвали причину перенесення запуску корабля на МКС Фото: В Boeing назвали причину перенесення запуску корабля на МКС (twitter.com/BoeingSpace)
Автор: Сергій Пишкін

Boeing Space розкрила причину перенесення сьогоднішнього запуску космічного корабля Starliner. Виявилося, що фахівці виявили технічні неполадки в руховій установці апарату.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Boeing Space.

У повідомленні зазначається, що перед запуском космічного корабля, інженери виявили несподівані показники про становище клапана в руховій установці.

Наразі фахівці продовжують вивчати можливість того, аби запустити Starliner до Міжнародної космічної станції завтра.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що запуск космічного корабля Starliner вкотре перенесли.

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