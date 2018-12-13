Boeing и Airbus вскоре не будут летать на самолетах из украинского титана

Фото: Boeing (из откытых источников)

Американские и европейские производители титановой руды занимают эту нишу

Пока в Украине идет атака на отечественных производителей титанового сырья на почве его поставок в Россию, американские и европейские производители титановой руды, вопреки санкциям против РФ, занимают нишу этих предприятий в сегменте производства деталей к самолетам гражданского назначения Boeing и Airbus. Об этом со ссылкой на материал "Бизнес Цензора" сообщает "Обозреватель".

Как сообщается, речь идет об отгрузках титанового сырья в адрес российской ВСМПО-АВИСМА, которое имеет СП с Boeing - Ural Boeing Manufacturing. Совместно россияне и американцы производят титановые штамповки для моделей 787, 777 и 737, а также основную балку шасси для Boeing Dream Liner 787.

Как пишет издание "Бизнес Цензор" - данные детали для гражданской авиации, известной во всем мире, производились из украинского титанового сырья - ильменита и титанового шлака. Но за последние три года ситуация изменилась и ВСМПО-АВИСМА перестраивается с украинского сырья на американское и норвежское. Цена вопроса - десятки миллионов долларов.

Сообщается, что по данным консалтинговых компаний, в 2016 году поставки ильменитового концентрата с повышенным содержанием TiO2 в объеме 13,3 тыс. тонн осуществила Southern lonic Inc с американской пропиской в West Point. Компания известна рынку как производитель химикатов. Она заработала на продажах ильменита россиянам 2,3 млн долларов.

В 2017 году продажи ильменита ВСМПО-АВИСМА американцами резко выросли - почти в 3,5 раза до 45,7 тыс. т. А объем выручки по контрактам достиг 12,7 млн долларов. Большую часть поставок осуществила уже упомянутая Southern lonic Inc. К ней примкнула норвежская титановая компания TiZir TTI. Компания специализируется на дообогащении ильменита, контролируется немецкой Kronos, одним из лидеров рынка титана.

Другой производитель титанового сырья химической направленности - компания Cristal со штаб-квартирой в США, "заработала на отгрузках в оккупированный Крым почти 4 млн долларов". Примечательно, что эта компания торговала по ценам в 2 раза выше рынка в виду отсутствия конкуренции со стороны других игроков, Украины в том числе.

Сообщается, что российскому ВСМПО-АВИСМА необходимо ежегодно около 120 тыс. т ильменитового концентрата и до 20 тыс. т титанового шлака.

"До того, как испортились отношения Киева и Москвы, примерно эти же объемы руды и полуфабриката россиянам поставляли четыре украинских предприятия", - говорится в сообщении.

Например, титановый шлак и губку для ВСМПО-АВИСМА отправлял Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК). И если до конфликта с Москвой, Украина отгружала титановых продуктов до 20 тыс. т в год в адрес этого предприятия, то в 2017 году поставки снизились до 5 тыс. т, а в 2018 - до 3 тыс. т.

"Освободившуюся нишу активно занимают американцы и европейцы. В 2018 году они совместно поставили ВСМПО-АВИСМА около 20 тыс. т титановой губки и шлака. Таким образом, кампания по устранению украинских производителей титанового сырья с рынка пассажирский авиалайнеров Boeing и Airbus, с которыми работает ВСМПО-АВИСМА, достигла цели", - говорится в сообщении.