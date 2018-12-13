Boeing і Airbus незабаром не будуть літати на літаках з українського титану

Фото: Boeing (з откытых джерел)

Американські і європейські виробники титанової руди займають цю нішу

Поки в Україні йде атака на вітчизняних виробників титанової сировини на ґрунті його поставок в Росію, американські і європейські виробники титанової руди, всупереч санкціям проти РФ, займають нішу цих підприємств у сегменті виробництва деталей до літаків цивільного призначення Boeing і Airbus. Про це з посиланням на матеріал "Бізнес Цензора" повідомляє "Обозреватель".

Як повідомляється, мова йде про відвантаження титанової сировини на адресу російської ВСМПО-АВІСМА, яке має СП з Boeing - Ural Boeing Manufacturing. Спільно росіяни і американці виробляють титанові штампування для моделей 787, 777 і 737, а також основну балку шасі для Boeing Dream Liner 787.

Як пише видання "Бізнес Цензор" - дані деталі для цивільної авіації, відомої у всьому світі, вироблялися з української титанової сировини - ільменіту і титанового шлаку. Але за останні три роки ситуація змінилася і ВСМПО-АВІСМА перебудовується з української сировини на американську і норвезьку. Ціна питання - десятки мільйонів доларів.

Повідомляється, що за даними консалтингових компаній, у 2016 році поставки ільменітового концентрату з підвищеним вмістом TiO2 в обсязі 13,3 тис. тонн здійснила Southern lonic Inc з американською пропискою у West Point. Компанія відома на ринку як виробник хімікатів. Вона заробила на продажі ільменіту росіянам 2,3 млн доларів.

У 2017 році продажі ільменіту ВСМПО-АВІСМА американцями різко зросли майже в 3,5 рази до 45,7 тис. т. А обсяг виручки за контрактами досяг 12,7 млн доларів. Більшу частину поставок здійснила вже згадана Southern lonic Inc. До неї долучилася норвезька титанова компанія TiZir TTI. Компанія спеціалізується на дозбагаченні ільменіту, контролюється німецької Kronos, одним з лідерів ринку титану.

Інший виробник титанової сировини хімічної спрямованості - компанія Cristal зі штаб-квартирою в США, "заробила на відвантаженні в окупований Крим майже 4 млн доларів". Примітно, що ця компанія торгувала за цінами в 2 рази вище ринку через відсутність конкуренції з боку інших гравців, України в тому числі.

Повідомляється, що російському ВСМПО-АВІСМА необхідно щорічно близько 120 тис. тонн ільменітового концентрату і до 20 тис. т титанового шлаку.

"До того, як зіпсувалися відносини Києва і Москви, приблизно такі ж обсяги руди і напівфабрикату росіянам постачали чотири українських підприємства", - йдеться у повідомленні.

Наприклад, титановий шлак і губку для ВСМПО-АВІСМА відправляв Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК). І якщо до конфлікту з Москвою, Україна відвантажувала титанових продуктів до 20 тис. т в рік на адресу цього підприємства, то в 2017 році поставки знизилися до 5 тис. т, а в 2018 - до 3 тис. т.

"Нішу, яка звіьнилася, активно займають американці і європейці. У 2018 році вони разом поставили ВСМПО-АВІСМА близько 20 тис. т титанової губки і шлаку. Таким чином, кампанія по усуненню українських виробників титанової сировини з ринку пасажирський авіалайнерів Boeing і Airbus, з якими працює ВСМПО-АВІСМА, досягла мети", - йдеться в повідомленні.