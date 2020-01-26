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Boeing 777X успішно завершив перший політ

Новини » Транспорт     26.01.2020 - 02:30
Boeing 777X успішно завершив перший політ
Фото: Boeing 777X (boeing.com.)

Політ тривав більше трьох годин

Широкофюзеляжний літак Boeing 777X в суботу успішно завершив перший політ найбільшого у світі двомоторного літака. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пасажирський реактивний літак довжиною 252 фути приземлився на поле Боїнг біля центру Сіетла в 14:00. за місцевим часом (22:00 за Гринвічем) після першого польоту, який відбувався протягом більше трьох годин.

Зазначається, що після цього польоту починається рік випробувань до вступу нового Boeing 777X на міжконтинентальну службу в 2021 році.

Раніше повідомлялося, що Boeing 777X 25 січня піднявся в повітря, він вилетів з аеропорту в околицях міста Еверет (штат Вашингтон).

Нагадаємо, спочатку перший політ лайнера 777X був запланований на осінь 2019 року. Під час випробування нового Boeing 777X сталася поломка вантажної двері, у зв'язку з чим компанія була змушена припинити проведення випробувань літака.

Також повідомлялося, що Boeing переносли перші поставки нової моделі 777X з середини до початку 2020 2021 з-за затримок з тестовими польотами, які були викликані невирішеними проблемами з двигуном та відривом двері під час тестування.

Поставки Boeing 777X переносять через проблеми з двигуном У Boeing зіткнулися з проблемами при випробуванні нового лайнера
Новини України Катастрофа Boeing 777
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