Boeing 777 экстренно вернулся в Сингапур из-за падения давления в салоне

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В результате инцидента никто не пострадал

Самолет авиакомпании Singapore Airlines, совершавший рейс Сингапур-Париж, экстренно вернулся в аэропорт в связи с падением давления в салоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Straits Times.

Как сообщается, когда самолет Boeing 777 достиг высоты 7,3 тыс. м и уже находился над территорией Малайзии, экипаж зафиксировал падение давления в салоне и принял решение вернуться в аэропорт Чанги.

В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, Федеральное управление гражданской авиации США проверяет проведенные Boeing анализы безопасности воздушных судов за последние годы.

Как сообщается, FAA изучит, какие материалы Boeing передавала авиакомпаниям. Особое внимание в рамках проверки будет уделено потенциальным опасностям новых автоматизированных систем управления полетом в последних моделях Boeing-737.

Как известно, на борту Boeing 737, который разбился 29 октября, находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа. Индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил. Позже на месте крушения самолета в Индонезии обнаружили останки 10 погибших.