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Boeing 777 екстрено повернувся в Сінгапур через падіння тиску в салоні

Новини » Транспорт    19.11.2018 - 08:38
Boeing 777 екстрено повернувся в Сінгапур через падіння тиску в салоні
Ілюстративне фото (із відкритих джерел)

В результаті інциденту ніхто не постраждав

Літак авіакомпанії Singapore Airlines, що здійснював рейс Сінгапур-Париж, екстрено повернувся в аеропорт у зв'язку із падінням тиску в салоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Straits Times.

Як повідомляється, коли літак Boeing 777 досяг висоти 7,3 тис. м і вже знаходився над територією Малайзії, екіпаж зафіксував падіння тиску в салоні і прийняв рішення повернутися в аеропорт Чангі.

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, Федеральне управління цивільної авіації США перевіряє проведені Boeing аналізи безпеки повітряних суден за останні роки.

Як повідомляється, FAA вивчить, які матеріали Boeing передавала авіакомпаніям. Особливу увагу в рамках перевірки буде приділено потенційним небезпекам нових автоматизованих систем управління польотом в останніх моделях Boeing-737.

Як відомо, на борту Boeing 737, який розбився 29 жовтня, перебували до 189 осіб, у тому числі вісім членів екіпажу. Індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив. Пізніше на місці аварії літака в Індонезії виявили останки 10 загиблих.

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