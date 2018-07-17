Бочковский утверждает, что вчера на него совершили нападение

Судья отметил, что это не тот суд, где могут рассматриваться данные заявления

Бочковский в зале Киевского апелляционного административного суда заявил, что вчера на него якобы совершили нападение. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Уважаемый суд, я бы хотел сообщить, что вчера на меня было совершено нападение", - сказал он.

Однако председательствующий судья отметил, что это не тот суд, где могут рассматриваться данные заявления.

Отметим, дело по вопросу о восстановлении Сергея Бочковского на должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям слушает коллегия судей: Сорочко Е. О., Литвина Н. М., Федотов.

Напомним, сегодня, 17 июля, апелляционный суд рассматривал дело экс-главы ГСЧС Бочковского. Суд объявил перерыв на неопределенный срок.

26 апреля 2018 года решением Окружного административного суда г. Киева признано противоправным распоряжение Кабинета министров Украины от 25 марта 2015 года об увольнении Сергея Бочковского с должности главы ГСЧС и соответствующий приказ ГСЧС. Его восстановили в должности с момента увольнения, то есть с 25.03.2015.