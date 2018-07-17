Бочковський стверджує, що вчора на нього вчинили напад

Суддя зазначив, що це не той суд, де можуть розглядатися дані заяви

Бочковський у залі Київського апеляційного адміністративного суду заявив, що вчора на нього нібито вчинили напад. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Шановний суд, я б хотів повідомити, що вчора на мене було здійснено напад", - сказав він.

Однак головуючий суддя зазначив, що це не той суд, де можуть розглядатися дані заяви.

Зазначимо, справу щодо питання про поновлення Сергія Бочковського на посаді голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій слухає колегія суддів: Сорочко Є. О., Літвіна Н. М., Федотов.

Нагадаємо, сьогодні, 17 липня, апеляційний суд розглядав справу екс-глави ДСНС Бочковського. Суд оголосив перерву на невизначений термін.

26 квітня 2018 року рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва визнано протиправними розпорядження Кабінету міністрів України від 25 березня 2015 року про звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС та відповідний наказ ДСНС. Його поновлено на посаді з моменту звільнення, тобто з 25.03.2015.