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Бьо-молодший тріумфував у гонці переслідування на батьківщині

Фото: Йоганнес Бьо знову не мав рівних на трасі (facebook.com/johannesthingnesboe)
Автор: Антон Федорців

Домінантною перемогою норвезького біатлоніста Йоганнеса Бьо завершилася друга індивідуальна гонка на етапі Кубка світу 2022/23 в передмісті Осло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Зірковий спортсмен виграв персьют у Гольменколлені. Дистанцію на 12,5 кілометрів він пройшов за 32:34,0 хвилини.

На чотирьох вогневих рубежах Бьо-молодший припустився лише одного промаху. Він не закрив одну з мішеней під час третьої стрільби. На понад 30 секунд норвежець випередив французького біатлоніста Фійона Майє. Третім фінішував ще один господар траси – Легрейд (1 постріл мимо).

Найкращим серед українців став Артем Прима. Він схибив на кожному з перших трьох рубежів, але влучно стріляв на останньому. Зрештою, це вкупі зі швидкістю дозволило фінішувати на 37-й сходинці.

Антон Дудченко без промахів примудрився відстати на чверть хвилини (39-те місце). Найгіршим натомість став Богдан Цимбал. Уродженець Сум 5 разів поцілив у "молоко" та завершив перегони на 53-й позиції.

Підсумки біатлонної гонки переслідування 12,5 км, чоловіки:

  1. Йоганнес Бьо
  2. Кентен Фійон Майє (+32,7)
  3. Стурла Гольм Легрейд (+49,1)

...

37. Артем Прима (+3:49,9)

39. Антон Дудченко (+4:13,8)

53. Богдан Цимбал (+5:42,4)

До слова, раніше Йоганнес Бьо виграв 10-кілометровий спринт у Гольменколлені.

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