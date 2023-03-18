Бьо-молодший тріумфував у гонці переслідування на батьківщині

Зірковий спортсмен виграв персьют у Гольменколлені. Дистанцію на 12,5 кілометрів він пройшов за 32:34,0 хвилини.

На чотирьох вогневих рубежах Бьо-молодший припустився лише одного промаху. Він не закрив одну з мішеней під час третьої стрільби. На понад 30 секунд норвежець випередив французького біатлоніста Фійона Майє. Третім фінішував ще один господар траси – Легрейд (1 постріл мимо).

Найкращим серед українців став Артем Прима. Він схибив на кожному з перших трьох рубежів, але влучно стріляв на останньому. Зрештою, це вкупі зі швидкістю дозволило фінішувати на 37-й сходинці.

Антон Дудченко без промахів примудрився відстати на чверть хвилини (39-те місце). Найгіршим натомість став Богдан Цимбал. Уродженець Сум 5 разів поцілив у "молоко" та завершив перегони на 53-й позиції.

Підсумки біатлонної гонки переслідування 12,5 км, чоловіки:

Йоганнес Бьо Кентен Фійон Майє (+32,7) Стурла Гольм Легрейд (+49,1)

...

37. Артем Прима (+3:49,9)

39. Антон Дудченко (+4:13,8)

53. Богдан Цимбал (+5:42,4)