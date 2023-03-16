ua ru
Чт, 16 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Йоганнес Бьо виграв останній спринт сезону в біатлоні

Новость на русском →
Гольменколлен, Четвер 16 березня 2023 17:48
Йоганнес Бьо виграв останній спринт сезону в біатлоні Фото: Йоганнес Бьо виграв 15 індивідуальних гонок у сезоні (facebook.com/johannesthingnesboe)
Автор: Антон Федорців

П'ятнадцятим тріумфом норвезького біатлоніста Йоганнеса Бьо в сезоні 2022/23 Кубка світу завершилася стартова гонка етапу в норвезькому Гольменколлені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Зірковий скандинав виграв перший старт у передмісті Осло. Він фінішував першим у 10-кілометровому спринті з часом 25:13,0 хвилин.

Бьо-молодший тріумфував, незважаючи на один промах. Достроковий переможець сезону схибив у стійці. Компанію норвежцю на подіумі склали швед Понсілуома та німець Доль. Обидва були влучними на двох вогневих рубежах, але відстали майже на півхвилини.

Найкращим серед українців став Богдан Цимбал. Як і Бьо-молодший, він промахнувся під час стрільби стоячи. Проте, на трасі український біатлоніст програв титулованому норвезькому біатлоністу понад дві хвилини.

Інші українці загалом стріляли на схожу рівні, але ходом відстали ще значніше. Найгіршим став Денис Насико. З лише одним промахом він відстав від переможця на три з чвертю хвилини та фінішував у дев'ятому десятку.

Підсумки біатлонного спринту 10 км, чоловіки:

  1. Йоганнес Бьо
  2. Мартін Понсілуома (+23,9)
  3. Бенедікт Доль (+28,9)

...

44. Богдан Цимбал (+2:19,4)

51. Артем Прима (+2:28,7)

58. Антон Дудченко (+2:40,1)

71. Артем Тищенко (+2:58,9)

81. Денис Насико (+3:15,5)

До слова, норвежка Екгофф оголосила про завершення виступів у професіональному біатлоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кубок світу Биатлон
NEWS
На штурмах Вугледару росіяни втрачають майже 90% особового складу: карти боїв від ISW
На штурмах Вугледару росіяни втрачають майже 90% особового складу: карти боїв від ISW
DAILY
Як Миколаїв відбив атаки росіян і не дав Путіну захопити південь України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Як Миколаїв відбив атаки росіян і не дав Путіну захопити південь України