Йоганнес Бьо виграв останній спринт сезону в біатлоні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів .

Зірковий скандинав виграв перший старт у передмісті Осло. Він фінішував першим у 10-кілометровому спринті з часом 25:13,0 хвилин.

Бьо-молодший тріумфував, незважаючи на один промах. Достроковий переможець сезону схибив у стійці. Компанію норвежцю на подіумі склали швед Понсілуома та німець Доль. Обидва були влучними на двох вогневих рубежах, але відстали майже на півхвилини.

Найкращим серед українців став Богдан Цимбал. Як і Бьо-молодший, він промахнувся під час стрільби стоячи. Проте, на трасі український біатлоніст програв титулованому норвезькому біатлоністу понад дві хвилини.

Інші українці загалом стріляли на схожу рівні, але ходом відстали ще значніше. Найгіршим став Денис Насико. З лише одним промахом він відстав від переможця на три з чвертю хвилини та фінішував у дев'ятому десятку.

Підсумки біатлонного спринту 10 км, чоловіки:

Йоганнес Бьо Мартін Понсілуома (+23,9) Бенедікт Доль (+28,9)

...

44. Богдан Цимбал (+2:19,4)

51. Артем Прима (+2:28,7)

58. Антон Дудченко (+2:40,1)

71. Артем Тищенко (+2:58,9)

81. Денис Насико (+3:15,5)