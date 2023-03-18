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Бе-младший триумфовал в гонке преследования на родине

Фото: Йоханнес Бе снова не имел равных на трассе (facebook.com/johannesthingnesboe)
Автор: Антон Федорцив

Доминантной победой норвежского биатлониста Йоханнеса Бе завершилась вторая индивидуальная гонка на этапе Кубка мира 2022/23 в пригороде Осло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Звездный спортсмен выиграл персьют в Хольменколлене. Дистанцию на 12,5 километров он прошел за 32:34,0 минуты.

На четырех огневых рубежах Бе-младший допустил лишь один промах. Он не закрыл одну из мишеней во время третьей стрельбы. Более чем на 30 секунд норвежец опередил французского биатлониста Фийона Майе. Третьим финишировал еще один хозяин трассы – Легрейд (1 выстрел мимо).

Лучшим среди украинцев стал Артем Прима. Он промахнулся на каждом из первых трех рубежей, но метко стрелял на последнем. В конце концов, это вместе со скоростью позволило финишировать на 37-й строчке.

Антон Дудченко без промахов умудрился отстать на четверть минуты (39-е место). Худшим же стал Богдан Цымбал. Уроженец Сум 5 раз попал в "молоко" и завершил гонку на 53-й позиции.

Итоги биатлонной гонки преследования 12,5 км, мужчины:

  1. Йоханнес Бе
  2. Кентен Фийон Майе (+32,7)
  3. Стурла Хольм Легрейд (+49,1)

...

37. Артем Прима (+3:49,9)

39. Антон Дудченко (+4:13,8)

53. Богдан Цымбал (+5:42,4)

К слову, ранее Йоханнес Бе выиграл 10-километровый спринт в Хольменколлене.

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