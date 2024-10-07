У BMW передрікають торгівельну війну між Євросоюзом і Китаєм: що стане причиною

У компанії BMW передрікають торгівельну війну між Європейським Союзом і Китаєм, яка може виникнути після введення імпортних мит на китайські електромобілі.

Про це заявив генеральний директор BMW Олівер Зіпсе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Це фатальний сигнал для європейського автопрому, оскільки законопроект може стати каталізатором торгової війни", - заявив Зіпсе, коментуючи підсумки засідання Єврокомісії, на якому обговорювали питання запровадження митних обмежень на китайські електромобілі.

Зазначається, що більшість країн-членів Євросоюзу проголосували за посилення імпортних мит з метою вберегти місцеві автомобільні бренди від засилля китайських компаній.

Зіпсе також наголосив, що в Євросоюзі та Китаї потрібно врегулювати ситуацію, щоб запобігти торговельному конфлікту, від якого ніхто не виграє. У BMW сподіваються, що позиція керівництва Німеччини збільшує шанси на переговори. Німеччина голосувала проти антикитайських мит разом із чотирма іншими країнами, а за обмеження виступили десять країн, у тому числі Франція, Італія та Польща.

За словами аналітиків, Німеччина зацікавлена ​​у продовженні співпраці з Китаєм, адже її автовиробники розвивають спільні підприємства у КНР. У свою чергу, автовиробники з Франції та Італії побоюються, що наплив дешевих електромобілів знищить їх бізнес у Європі. У разі введення антикитайських мит відповідь Пекіна може торкнутися інших товарів: китайська влада вже розпочала перевірки імпорту алкоголю, молочних продуктів та свинини з Євросоюзу.

Якщо антикитайські мита таки схвалять, під ударом можуть бути французькі виробники алкогольних напоїв, іспанські постачальники м'яса та німецькі промисловці, які експортують до Китаю люксові автомобілі.