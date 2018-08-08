BMW відкликає 324 тисячі дизельних автомобілів у Європі

Компанія відкликає авто через можливу несправність модуля рециркуляції відпрацьованих газів

Німецький автовиробник BMW AG відкличе близько 324 тисяч автомобілів з дизельними двигунами з європейського ринку через можливу несправність модуля рециркуляції відпрацьованих газів. Про це сказано в прес-релізі компанії, передає Delfi.lv.

Відзначається, що в окремих випадках несправність може стати причиною пожежі. Відгук є добровільним.

Зазначено, що він стосується автомобілів з 3-у по 7-ю серію і позашляховиків X3-X6 з чотирициліндровими дизельними двигунами, які були вироблені з квітня 2015 року по вересень, і машин з шестициліндровими двигунами, випущених з липня 2012 по червень 2015 року.

Додамо, що акції BMW подешевшали на 0,3% на початку торгів у середу, а з початку року капіталізація компанії зменшилася на 3,7%, до 54,32 млрд євро.

Нагадаємо, у травні РБК-Україна повідомляло, що німецький автовиробник BMW відкликає ще 312 тисяч автомобілів у Британії через можливість порушення електроживлення під час їзди. Відкликання стосується моделей 1 Series, 3 Series, Z4 і X1, вироблених у період з березня 2007 року по серпень 2011 року.