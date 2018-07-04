В БМПЗ просят остановить "рейдерский беспредел" и возобновить работу завода

БМПЗ обратился к Порошенко, Гройсману и Луценко

Трудовой коллектив Братского маслопрессового завода (БМПЗ, пгт Братское, Николаевская область) просит остановить "рейдерский беспредел" и возобновить работу предприятия. Об этом говорится в открытом обращении работников БМПЗ в адрес президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и генпрокурора Юрия Луценко, передают СМИ.

На БМПЗ считают, что работа завода блокируется "титушками" с подачи бывших владельцев предприятия - братьев Анатолия и Василия Доценко, которые стремятся вернуть завод себе под контроль. По данным сотрудников предприятия, к блокировке работы законного арендатора завода ООО "Саундагро" причастны известная структура "Бизнес-Варта", а также нардепы Иван Мирошниченко и Руслан Сидорович.

"До прихода нового арендатора БМПЗ ООО "Саундагро" работа завода была остановлена, долги завода достигли десятков миллионов гривен, долг по зарплате составлял около 1 млн грн. Люди не получали заработанное около двух лет. Но после появления арендатора, которому не безразлична судьба завода, важное для поселка предприятие удалось спасти: работникам начали регулярно выплачивать заработные платы, деятельность завода реанимировали, на месте развалил было построено новое здание, и благодаря новому оборудованию оно снова начало производить около 5000-6000 тонн подсолнечного масла высшего и первого сорта и 5500 тонн подсолнечного жмыха, БМПЗ снова стал приносить прибыль", - рассказывает сотрудник предприятия, начальник элеваторного цеха Валентин Куценко.

В своем обращении трудовой коллектив также призвал, чтобы конфликт собственников решался в судах, а не путем силового противостояния, и "чем бы он не решился, собственники имеют право получить принадлежащую им часть имущества завода, лишь после завершения полного расчета с кредиторами завода".

Люди обеспокоены, что блокирование работы "титушками" и рейдерами снова приведет к остановке завода, а оборудование будет вырезано на металл и продано "за копейки".

"Мы возмущены, что братья Доценко любой ценой пытаются заблокировать работу БМПЗ, ведь после возобновления работы завода он стал "лакомым кусочком" для них. Эти "дельцы" - известные всем махинаторы, против которых расследуются уголовные дела, а ущерб от их "предпринимательской" деятельности оценивается в 36 млн грн. Эти мошенники должны сидеть в тюрьме и возмещать ущерб десяткам их бизнес-партнерам, которых Доценко обманули. Но теперь эта шайка хочет вернуться на все готовое и опять воротить свои незаконные делишки, однако в еще больших масштабах. Их не интересуют судьбы простых людей, а только собственная выгода", - жалуется сотрудница БМПЗ Лидия Жермола.

Как известно, на сегодняшний день, трудовой коллектив предприятия состоит из работников, являющихся местными жителями. Люди обеспокоены, что в случае остановки завода им нечем будет кормить свои семьи.

"Если работа завода остановится и предприятие снова закроется, произойдет очередной социальный взрыв. Этот завод - единственное предприятие в поселке, в Братском больше работать негде. Мы устали уже от войны, которую устроили братья Доценко и их приспешники. Хотим нормально трудиться, ходить на работу, получать зарплаты, но нам мешают, запугивают и шантажируют. Почему полиция и прокуратура бездействуют?! Это разве нормально, что титушки никого не пропускают, произведенная продукция блокируются, срываются контракты?! Куда смотрит власть, или она тоже на стороне рейдеров?!", - возмущается одна из сотрудниц предприятия.

По данным СМИ, на сегодня расследуется несколько уголовных производств относительно возможных мошеннических действий братьев Доценко и приближенных к ним лиц. В частности, уголовное производство №12014050420000277 по признакам ч.5 ст. 191 УПК Украины по факту присвоения имущества на сумму 28 954 тыс. грн и уголовное производство №12015100090001884 по признакам ч.5 ст. 191 УПК Украины по факту присвоения денежных средств в сумме 4 536 тыс. грн.