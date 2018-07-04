У БМПЗ просять зупинити "рейдерське свавілля" і відновити роботу заводу

БМПЗ звернувся до Порошенка, Гройсмана і Луценка

Трудовий колектив Братського маслопрессового заводу (БМПЗ, смт Братське, Миколаївська область) просить зупинити "рейдерське свавілля" і відновити роботу підприємства. Про це йдеться у відкритому зверненні працівників БМПЗ на адресу президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та генпрокурора Юрія Луценко, передають ЗМІ.

На БМПЗ вважають, що робота заводу блокується "тітушками" з подачі колишніх власників підприємства - братів Анатолія та Василя Доценка, які прагнуть повернути завод собі під контроль. За даними співробітників підприємства, до блокування роботи законного орендаря заводу ТОВ "Саундагро" причетні відома структура "Бізнес-Варта", а також нардепи Іван Мірошниченко і Руслан Сидорович.

"До приходу нового орендаря БМПЗ ТОВ "Саундагро" робота заводу була зупинена, борги заводу досягли десятків мільйонів гривень, борг по зарплаті становив близько 1 млн грн. Люди не отримували зароблене близько двох років. Але після появи орендаря, яким не байдужа доля заводу, важливе для селища підприємство вдалося врятувати: працівникам почали регулярно виплачувати заробітні плати, діяльність заводу реанімували, на місці розвалив було побудовано нову будівлю, і завдяки новому обладнанню воно знову почало виробляти близько 5000-6000 тонн соняшникової олії вищого і першого сорту і 5500 тонн соняшникової макухи, БМПЗ знову став приносити прибуток", - розповідає співробітник підприємства, начальник елеваторного цеху Валентин Куценко

У своєму зверненні трудовий колектив також закликав, щоб конфлікт власників вирішувалося в судах, а не шляхом силового протистояння, і "чим би він не зважився, власники мають право одержати належну їм частину майна заводу, лише після завершення повного розрахунку з кредиторами заводу".

Люди стурбовані, що блокування роботи "тітушками" і рейдерами знову призведе до зупинки заводу, а обладнання буде вирізано на метал і продано "за копійки".

"Ми обурені, що брати Доценко будь-якою ціною намагаються заблокувати роботу БМПЗ, адже після відновлення роботи заводу він став "ласим шматочком" для них. Ці "ділки" - відомі всім махінатори, проти яких розслідуються кримінальні справи, а збиток від їх "підприємницької" діяльності оцінюється в 36 млн грн. Ці шахраї повинні сидіти у в'язниці і відшкодовувати збиток десяткам їх бізнес-партнерів, яких обдурили Доценко. Але тепер ця зграя хоче повернутися на все готове і знову вернути свої незаконні оборудки, однак у ще більших масштабах. Їх не цікавлять долі простих людей, а лише власна вигода", - скаржиться співробітниця БМПЗ Лідія Жермола.

Як відомо, на сьогоднішній день, трудовий колектив підприємства складається з працівників, які є місцевими жителями. Люди занепокоєні, що у випадку зупинки заводу їм нічим буде годувати свої сім'ї.

"Якщо робота заводу зупиниться і підприємство знову закриється, відбудеться черговий соціальний вибух. Цей завод - єдине підприємство в селищі, в Братському більше працювати ніде. Ми вже втомилися від війни, яку влаштували брати Доценко та їх поплічники. Хочемо нормально працювати, ходити на роботу, отримувати зарплату, але нам заважають, залякують і шантажують. Чому поліція і прокуратура не діють?! Це хіба нормально, що титушки нікого не пропускають, вироблена продукція блокуються, зриваються контракти?! Куди дивиться влада, або вона теж на боці рейдерів?!", - обурюється одна з працівниць підприємства.

За даними ЗМІ, на сьогодні розслідується кілька кримінальних проваджень щодо можливих шахрайських дій братів Доценко і наближених до них осіб. Зокрема, кримінальне провадження №12014050420000277 за ознаками ч. 5 ст. 191 КПК України за фактом привласнення майна на суму 28 954 тис. грн і кримінальне провадження №12015100090001884 за ознаками ч. 5 ст. 191 КПК України по факту привласнення грошових коштів в сумі 4 536 тис. грн.