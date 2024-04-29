БМП Marder і не лише. Німеччина оновила список військової допомоги Україні

Допомога Україні від Німеччини

Варто зауважити, що Німеччина є лідером щодо надання Україні допомоги серед країн Європи. Загалом у 2024 році країна виділила на постачання українським військовим понад 7 млрд євро.

Також нещодавно Німеччина анонсувала передачу Україні батареї Patriot. Це сталося на тлі постійних закликів українських чиновників про постачання такої системи через посилені атаки російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.