БМП Marder и не только. Германия обновила список военной помощи Украине

Помощь Украине от Германии

Стоит заметить, что Германия является лидером в вопросе предоставленной Украине помощи среди стран Европы. Всего в 2024 году страна выделила на поставки украинским военным более 7 млрд евро.

Также недавно Германия анонсировала передачу Украине батареи Patriot. Это произошло на фоне постоянных призывов украинских чиновников о поставках такой системы из-за усиленных атак российских оккупантов.

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