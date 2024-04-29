RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

БМП Marder и не только. Германия обновила список военной помощи Украине

Иллюстративное фото: Германия передала Украине БМП Marder (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Германия передала Украине новую военную помощь. В частности, наши солдаты получили 10 бронированных машин пехоты Marder и снаряды для противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу немецкого правительства.

Как отметили в правительстве Германии, Украине в последнее время передали:

  • 10 БМП Marder (вместе с боеприпасами и запчастями) (суммарно: 100);
  • боеприпасы для танков Leopard 2;
  • 1 система ПВО Skynex (суммарно: 2);
  • 30 тысяч снарядов для зенитки Gepard (суммарно: 146 тыс.);
  • ракеты IRIS-T SLM;
  • 1 радар TRML-4D (суммарно: 9);
  • 7.5 тыс боеприпасов калибра 155 мм (суммарно: 81.5 тыс);
  • мостоукладчик BEAVER с запасными частями (суммарно: 18);
  • 1 инженерную машину DACHS (суммарно: 8);
  • 9 минных тралов (суммарно: 55);
  • 1 система защиты для вертолетов AMPS (суммарно: 5);
  • 60 подвесных моторов (суммарно: 84);
  • 600 LED-ламп (суммарно: 1600);
  • 6 тягачей для транспортировки танков M1070 Oshkosh (суммарно: 18);
  • 18 тысяч снарядов калибра 40-мм (суммарно: 282 тыс.);
  • 3 тысячи ПТРК RGW 90 (суммарно: 13 тыс.);
  • 120-мм минометные мины;
  • 2 тысячи камуфляжных сеток (суммарно: 6 тыс.);
  • 2 тысячи накидок (суммарно: 6 тыс);
  • 100 тысяч аптечек (суммарно: 600 тыс).

Также в список помощи, которую планируется передать в будущем, добавили систему ПВО Patriot.

Помощь Украине от Германии

Стоит заметить, что Германия является лидером в вопросе предоставленной Украине помощи среди стран Европы. Всего в 2024 году страна выделила на поставки украинским военным более 7 млрд евро.

Также недавно Германия анонсировала передачу Украине батареи Patriot. Это произошло на фоне постоянных призывов украинских чиновников о поставках такой системы из-за усиленных атак российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь УкраинеВоенная помощь