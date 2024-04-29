БМП Marder і не лише. Німеччина оновила список військової допомоги Україні

Німеччина передала Україні нову військову допомогу. Зокрема, наші солдати отримали 10 броньованих машин піхоти Marder та снаряди для протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу німецького уряду.

Також до списку допомоги, яку планується передати у майбутньому, додали систему ППО Patriot.

Як зазначили в уряді Німеччини, Україні останнім часом передали:

Допомога Україні від Німеччини

Варто зауважити, що Німеччина є лідером щодо надання Україні допомоги серед країн Європи. Загалом у 2024 році країна виділила на постачання українським військовим понад 7 млрд євро.

Також нещодавно Німеччина анонсувала передачу Україні батареї Patriot. Це сталося на тлі постійних закликів українських чиновників про постачання такої системи через посилені атаки російських окупантів.

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