БМП Marder и не только. Германия обновила список военной помощи Украине

Германия передала Украине новую военную помощь. В частности, наши солдаты получили 10 бронированных машин пехоты Marder и снаряды для противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу немецкого правительства.

Также в список помощи, которую планируется передать в будущем, добавили систему ПВО Patriot.

Как отметили в правительстве Германии, Украине в последнее время передали:

Помощь Украине от Германии

Стоит заметить, что Германия является лидером в вопросе предоставленной Украине помощи среди стран Европы. Всего в 2024 году страна выделила на поставки украинским военным более 7 млрд евро.

Также недавно Германия анонсировала передачу Украине батареи Patriot. Это произошло на фоне постоянных призывов украинских чиновников о поставках такой системы из-за усиленных атак российских оккупантов.

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