БМП Marder и не только. Германия обновила список военной помощи Украине
Германия передала Украине новую военную помощь. В частности, наши солдаты получили 10 бронированных машин пехоты Marder и снаряды для противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу немецкого правительства.
Как отметили в правительстве Германии, Украине в последнее время передали:
- 10 БМП Marder (вместе с боеприпасами и запчастями) (суммарно: 100);
- боеприпасы для танков Leopard 2;
- 1 система ПВО Skynex (суммарно: 2);
- 30 тысяч снарядов для зенитки Gepard (суммарно: 146 тыс.);
- ракеты IRIS-T SLM;
- 1 радар TRML-4D (суммарно: 9);
- 7.5 тыс боеприпасов калибра 155 мм (суммарно: 81.5 тыс);
- мостоукладчик BEAVER с запасными частями (суммарно: 18);
- 1 инженерную машину DACHS (суммарно: 8);
- 9 минных тралов (суммарно: 55);
- 1 система защиты для вертолетов AMPS (суммарно: 5);
- 60 подвесных моторов (суммарно: 84);
- 600 LED-ламп (суммарно: 1600);
- 6 тягачей для транспортировки танков M1070 Oshkosh (суммарно: 18);
- 18 тысяч снарядов калибра 40-мм (суммарно: 282 тыс.);
- 3 тысячи ПТРК RGW 90 (суммарно: 13 тыс.);
- 120-мм минометные мины;
- 2 тысячи камуфляжных сеток (суммарно: 6 тыс.);
- 2 тысячи накидок (суммарно: 6 тыс);
- 100 тысяч аптечек (суммарно: 600 тыс).
Также в список помощи, которую планируется передать в будущем, добавили систему ПВО Patriot.
Помощь Украине от Германии
Стоит заметить, что Германия является лидером в вопросе предоставленной Украине помощи среди стран Европы. Всего в 2024 году страна выделила на поставки украинским военным более 7 млрд евро.
Также недавно Германия анонсировала передачу Украине батареи Patriot. Это произошло на фоне постоянных призывов украинских чиновников о поставках такой системы из-за усиленных атак российских оккупантов.
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