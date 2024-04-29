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БМП Marder и не только. Германия обновила список военной помощи Украине

Берлин, Понедельник 29 апреля 2024 20:51
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БМП Marder и не только. Германия обновила список военной помощи Украине Иллюстративное фото: Германия передала Украине БМП Marder (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Германия передала Украине новую военную помощь. В частности, наши солдаты получили 10 бронированных машин пехоты Marder и снаряды для противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу немецкого правительства.

Как отметили в правительстве Германии, Украине в последнее время передали:

  • 10 БМП Marder (вместе с боеприпасами и запчастями) (суммарно: 100);
  • боеприпасы для танков Leopard 2;
  • 1 система ПВО Skynex (суммарно: 2);
  • 30 тысяч снарядов для зенитки Gepard (суммарно: 146 тыс.);
  • ракеты IRIS-T SLM;
  • 1 радар TRML-4D (суммарно: 9);
  • 7.5 тыс боеприпасов калибра 155 мм (суммарно: 81.5 тыс);
  • мостоукладчик BEAVER с запасными частями (суммарно: 18);
  • 1 инженерную машину DACHS (суммарно: 8);
  • 9 минных тралов (суммарно: 55);
  • 1 система защиты для вертолетов AMPS (суммарно: 5);
  • 60 подвесных моторов (суммарно: 84);
  • 600 LED-ламп (суммарно: 1600);
  • 6 тягачей для транспортировки танков M1070 Oshkosh (суммарно: 18);
  • 18 тысяч снарядов калибра 40-мм (суммарно: 282 тыс.);
  • 3 тысячи ПТРК RGW 90 (суммарно: 13 тыс.);
  • 120-мм минометные мины;
  • 2 тысячи камуфляжных сеток (суммарно: 6 тыс.);
  • 2 тысячи накидок (суммарно: 6 тыс);
  • 100 тысяч аптечек (суммарно: 600 тыс).

Также в список помощи, которую планируется передать в будущем, добавили систему ПВО Patriot.

Помощь Украине от Германии

Стоит заметить, что Германия является лидером в вопросе предоставленной Украине помощи среди стран Европы. Всего в 2024 году страна выделила на поставки украинским военным более 7 млрд евро.

Также недавно Германия анонсировала передачу Украине батареи Patriot. Это произошло на фоне постоянных призывов украинских чиновников о поставках такой системы из-за усиленных атак российских оккупантов.

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Помощь Украине Военная помощь
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