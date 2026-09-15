Blyskavka Tech та "Останній капіталіст" запустили освітню miltech-платформу

Що відомо про запуск платформи

За словами Ігнатенка, проєкт Defence Tech Academy він анонсував у LinkedIn кілька місяців тому, а у вересні платформа стартувала спільно з виробником дронів Blyskavka Tech та просвітницькою ініціативою "Останній капіталіст". Є одразу п'ять онлайн-продуктів.

Довгострокова стратегія команди - побудувати компанію, яка, з одного боку, допомагає новим фахівцям переходити в MilTech, а з іншого - розвиває тих, хто вже працює в галузі, допомагаючи зростати українським оборонним компаніям.

Перший напрям Defence Tech Academy - компетенції, без яких сьогодні складно будувати й масштабувати системну MilTech-компанію. Тому перші програми - для проджектів, сейлзів, юристів та фахівців з технічної документації.

Теми обирали, орієнтуючись на реальний попит ринку, кількість вакансій та можливість залучати сильних експертів у якості лекторів.

Які плани на майбутнє

Паралельно команда вже розробляє другий великий напрям - інженерні програми. Саме тут у Академії найбільш амбітна довгострокова ціль - стати одним із провідних постачальників нових інженерів для українських MilTech-компаній.

Для таких програм в Академії хочуть зберігати максимально доступний поріг входу. Завдання тут - не максимізувати чек з одного студента, а збільшувати кількість людей, які отримають потрібні компетенції та зможуть перейти працювати в оборонну галузь.

Власне, кількість випускників, які завдяки навчанню перейдуть працювати в MilTech, стане одним із ключових показників ефективності Defence Tech Academy. Також в Академії планують безкоштовні освітні проєкти: частина буде відкритою для всіх, частина - лише для діючих військових.