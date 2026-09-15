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Blyskavka Tech и "Последний капиталист" запустили образовательную miltech-платформу

07:36 15.09.2026 Вт
2 мин
Каких специалистов будет готовить новая образовательная платформа для оборонной промышленности?
aimg Лев Шевченко
Фото: работа над украинскими дронами (Getty Images)

В Украине заработала онлайн-платформа Defence Tech Academy, ориентированная на подготовку кадров оборонной промышленности. Проект стартовал с пяти учебных продуктов для проджект-менеджеров, сейлзов, юристов и специалистов по технической документации, и уже имеет первые заявки и первые студенты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LinkedIn соучредителя Defence Tech Academy Алексея Игнатенко.

Что известно о запуске платформы

По словам Игнатенко, проект Defence Tech Academy он анонсировал в LinkedIn несколько месяцев назад, а в сентябре платформа стартовала совместно с производителем дронов Blyskavka Tech и просветительской инициативой "Последний капиталист". Есть сразу пять онлайн-продуктов.

Долгосрочная стратегия команды - построить компанию, которая, с одной стороны, помогает новым специалистам переходить в MilTech, а с другой - развивает тех, кто уже работает в отрасли, помогая расти украинским оборонным компаниям.

Первое направление Defence Tech Academy - компетенции, без которых сегодня сложно строить и масштабировать системную MilTech-компанию. Поэтому первые программы - для проджектов, сейлзов, юристов и специалистов по технической документации.

Темы выбирали, ориентируясь на реальный спрос рынка, количество вакансий и возможность привлекать сильных экспертов в качестве лекторов.

Какие планы на будущее

Параллельно команда уже разрабатывает второе большое направление - инженерные программы. Именно здесь у Академии наиболее амбициозная долгосрочная цель - стать одним из ведущих поставщиков новых инженеров для украинских MilTech-компаний.

Для таких программ в академии хотят сохранять максимально доступный порог входа. Задача здесь - не максимизировать чек с одного студента, а увеличивать количество людей, которые получат нужные компетенции и смогут перейти в оборонную отрасль.

Собственно количество выпускников, которые благодаря обучению перейдут работать в MilTech, станет одним из ключевых показателей эффективности Defence Tech Academy. Также в Академии планируют бесплатные образовательные проекты: часть будет открыта для всех, часть - только для действующих военных.

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Тема подготовки кадров для работы с наземными роботизированными комплексами (НРК) также набирает обороты. Как РБК-Украина рассказывал основатель Школы НРК KILLHOUSE Academy Виктор Павлов, заведение в августе получило тяжелый НРК Protector для подготовки курсантов, а спрос на обучение остается высоким - очередь на курсы сократилась лишь с шести до четырех месяцев.

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