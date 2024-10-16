Блуждал в горах 10 дней. В ГСЧС рассказали невероятную историю спасения туриста (фото)
Во вторник, 15 октября, специалисты горного поисково-спасательного отделения ГСЧС нашли в урочище Болотин Грунь в Раховском районе Закарпатской области 26-летнего туриста из Николаевской области, который блуждал в горах в течение 10 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Закарпатской области в Facebook.
Что известно о спасении и состоянии путешественника
В ГСЧС рассказали, что 26-летнему жителю Николаевской области оставалось 15 километров до ближайшего населенного пункта, когда он окончательно выбился из сил и позвонил в Службу спасения.
Он утверждал, что "вышел в поход из ивано-франковского селения Ворохта еще (в субботу, - Ред.) 5 октября, а последние четыре дня ходил вообще без еды".
Изможденный турист (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)
Уточняется, что раховские спасатели по указанным координатам нашли туриста в урочище Болотин Грунь в изможденном состоянии.
Заблудившегося путешественника ждала "скорая" (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)
"Его накормили, напоили горячим чаем, обработали раны, после чего доставили в село Богдан и передали работникам экстренной медицинской помощи", - рассказали спасатели.
Спасение 26-летнего туриста (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)
Отмечается, что позже пострадавшего госпитализировали в Раховскую районную больницу.
Пост Главного управления ГСЧС в Закарпатской области (скриншот: facebook.com/DsnsZakarpattya)
Реакция ГСЧС: что советуют туристам
Немного позже об этой ситуации рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины и отметили, что с начала года чрезвычайники помогли более 500 туристам, среди которых были и дети.
"Отдыхающие сбивались с маршрутов, травмировались и без помощи не могли выбраться из передряги", - уточнили в ГСЧС.
Учитывая это, украинцев в очередной раз призвали:
- не отправляться в горы без знания местности или недостаточной подготовки к маршруту
- не переоценивать свои физические возможности
- пользоваться соответствующей экипировкой
- перед путешествием скачать мобильное приложение "Порятунок у горах"
- обязательно отслеживать штормовые предупреждения
"Заботьтесь о своей безопасности, в случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону "101", - подытожили в ГСЧС.
Сообщение ГСЧС (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Напомним, ранее мы рассказывали, как в Ужгороде ГСЧС спасала парня, который "запутался в кустах".
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