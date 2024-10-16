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Блуждал в горах 10 дней. В ГСЧС рассказали невероятную историю спасения туриста (фото)

Среда 16 октября 2024 13:52
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Блуждал в горах 10 дней. В ГСЧС рассказали невероятную историю спасения туриста (фото) В Закарпатской области спасли 26-летнего туриста, который блуждал по горам 10 дней (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)
Автор: Ирина Костенко

Во вторник, 15 октября, специалисты горного поисково-спасательного отделения ГСЧС нашли в урочище Болотин Грунь в Раховском районе Закарпатской области 26-летнего туриста из Николаевской области, который блуждал в горах в течение 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Закарпатской области в Facebook.

Что известно о спасении и состоянии путешественника

В ГСЧС рассказали, что 26-летнему жителю Николаевской области оставалось 15 километров до ближайшего населенного пункта, когда он окончательно выбился из сил и позвонил в Службу спасения.

Он утверждал, что "вышел в поход из ивано-франковского селения Ворохта еще (в субботу, - Ред.) 5 октября, а последние четыре дня ходил вообще без еды".

Блуждал в горах 10 дней. В ГСЧС рассказали невероятную историю спасения туриста (фото)

Изможденный турист (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)

Уточняется, что раховские спасатели по указанным координатам нашли туриста в урочище Болотин Грунь в изможденном состоянии.

Блуждал в горах 10 дней. В ГСЧС рассказали невероятную историю спасения туриста (фото)

Заблудившегося путешественника ждала "скорая" (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)

"Его накормили, напоили горячим чаем, обработали раны, после чего доставили в село Богдан и передали работникам экстренной медицинской помощи", - рассказали спасатели.

Блуждал в горах 10 дней. В ГСЧС рассказали невероятную историю спасения туриста (фото)

Блуждал в горах 10 дней. В ГСЧС рассказали невероятную историю спасения туриста (фото)

Спасение 26-летнего туриста (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)

Отмечается, что позже пострадавшего госпитализировали в Раховскую районную больницу.

Блуждал в горах 10 дней. В ГСЧС рассказали невероятную историю спасения туриста (фото)

Пост Главного управления ГСЧС в Закарпатской области (скриншот: facebook.com/DsnsZakarpattya)

Реакция ГСЧС: что советуют туристам

Немного позже об этой ситуации рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины и отметили, что с начала года чрезвычайники помогли более 500 туристам, среди которых были и дети.

"Отдыхающие сбивались с маршрутов, травмировались и без помощи не могли выбраться из передряги", - уточнили в ГСЧС.

Учитывая это, украинцев в очередной раз призвали:

  • не отправляться в горы без знания местности или недостаточной подготовки к маршруту
  • не переоценивать свои физические возможности
  • пользоваться соответствующей экипировкой
  • перед путешествием скачать мобильное приложение "Порятунок у горах"
  • обязательно отслеживать штормовые предупреждения

"Заботьтесь о своей безопасности, в случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону "101", - подытожили в ГСЧС.

Блуждал в горах 10 дней. В ГСЧС рассказали невероятную историю спасения туриста (фото)

Сообщение ГСЧС (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Ужгороде ГСЧС спасала парня, который "запутался в кустах".

Читайте также, что самый молодой спасатель Украины рассказал о службе во время войны.

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ГСЧС Закарпатская область Туризм Спасатели Горы
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