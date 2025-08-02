Яблука стають розкішшю? Чому ціни рекордно високі і чого чекати від нового врожаю

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Що відбувається з цінами на яблука?

Який урожай у цьому році?

Коли можуть знизитися ціни?

Яблука за ціною "екзотики"

Станом на початок серпня середня вартість яблук в українських магазинах наближається до 100 грн за кілограм. Водночас банани можна купити за 66 грн/кг, а апельсини в середньому обійдуться у 90 грн/кг.

У супермаркетах ціни на яблука різняться залежно від сорту та країни-виробника - в діапазоні 64-156 грн/кг.

До прикладу, в мережі АТБ яблука Сортове та "Ред Принц" коштують по 93,95 грн, а Голден - 89,95 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

У Varus ціни на яблука стартують від 63,9 і сягають 149,9 грн/кг.

Гала відбірне - 109,90 грн/кг

Голден Делішес - 149,90 грн/кг

найнижча ціна на сорт Женева - 63,9 грн/кг за акційною пропозицією.

Скриншот varus.ua

Мережа Сільпо пропонує покупцям яблука різних сортів. Є як українські, так і імпортовані, до прикладу, з Франції.

Раннє - 66,7 грн/кг

Ред Чіф - від 65 грн/кг

Ред Делішес, Гала - 80-90 грн/кг

Фуджі - до 156,50 грн/кг

Скриншот silpo.ua

Що впливає на ціни і який урожай яблук цього року

Збирання врожаю ранніх сортів яблук у 2025 році розпочалося в ті ж терміни, що й торік. Але закупівельні ціни на новий урожай виявилися втричі вищими за торішні - від 60 до 70 грн/кг. Такі дані наводить профільний портал EastFruit.

Загалом високі ціни на яблука влітку 2025 пояснюються кількома факторами. Однією з причин є домінування імпортної продукції на ринку та невелика кількість місцевого яблука на початку сезону.

До того, ж цьогорічний урожай яблук може бути дещо меншим через несприятливі погодні умови та заморозки навесні. Про це розповів в коментарі РБК-Україна аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

Коли вартість яблук може знизитися

Ситуація з цінами на яблука може покращитися, коли українські фермери почнуть масово виходити на ринок з новим врожаєм. Проте очікується, що через менший врожай, вартість яблук не буде низькою.

Втрати на півдні та заході України здатні вплинути на обсяги поставок, що може стимулювати ціни. Зважаючи на це, яблука можуть бути дорожчими, ніж минулого року, особливо сортові і органічні фрукти. Прогнозується, що ціни можуть залишитися високими до жовтня, поки новий врожай не заповнить ринок, висловив думку експерт УКАБ.

Раніше РБК-Україна писало, що однією з причин високих цін на яблука є нестача сховищ. Це не дозволяє зберігати врожай тривалий час і рівномірно розподіляти його на ринку.

Тому вже у другому півріччі можливий новий виток цін через обмежену пропозицію і збільшення обсягів імпортних яблук, які зазвичай дорожчі.

При підготовці використовувалися: коментар аналітика УКАБ Максима Гопки для РБК-Україна, дані порталу Мінфін, публікація EastFruit, дані мереж супермаркетів.