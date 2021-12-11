ru ua
Сб, 11 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Blue Origin успешно завершила третий суборбитальный полет: экипаж вернулся на Землю

Новина українською →
Суббота 11 декабря 2021 18:50
Blue Origin успешно завершила третий суборбитальный полет: экипаж вернулся на Землю Фото: Blue Origin успешно завершила третий суборбитальный полет (twitter.com/blueorigin)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 11 декабря, компания Blue Origin, которая принадлежит предпринимателю Джеффу Безосу, завершила третий суборбитальный полет. Все члены экипажа успешно вернулись на Землю.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Blue Origin.

Отмечается, что полет длился 10 минут и 13 секунд, а максимальная скорость ракеты составила 3,611 тысячи километров в час.

Стоит добавить, что для New Shepard этот полет стал первым с полной нагрузкой, поскольку экипаж состоял из шести человек, а не из четырех, как раньше.

Отметим, что суборбитальный полет, это полет по траектории, со скоростью, которая не превышает первую космическую (скорость, которая необходима для того, чтобы аппарат вышел на круговую орбиту).

Сегодня же, только компания Илона Маска имеет возможность доставлять туристов на орбиту.

Напомним, РБК-Украина писало о третий суборбитальный полет от компании Blue Origin.

Читайте РБК-Украина в Google News
Blue Origin
NEWS
Скандал с замглавы МВД на блокпосту в зоне ООС. Что там произошло: видео
Скандал с замглавы МВД на блокпосту в зоне ООС. Что там произошло: видео
DAILY
Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет