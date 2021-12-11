Blue Origin успешно завершила третий суборбитальный полет: экипаж вернулся на Землю

Сегодня, 11 декабря, компания Blue Origin, которая принадлежит предпринимателю Джеффу Безосу, завершила третий суборбитальный полет. Все члены экипажа успешно вернулись на Землю.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Blue Origin.

Отмечается, что полет длился 10 минут и 13 секунд, а максимальная скорость ракеты составила 3,611 тысячи километров в час.

Стоит добавить, что для New Shepard этот полет стал первым с полной нагрузкой, поскольку экипаж состоял из шести человек, а не из четырех, как раньше.

LIVE NOW: Michael Strahan goes to space on Blue Origin mission https://t.co/EwWlZJAk57



WATCH LIVE: https://t.co/7mwfOaveyq pic.twitter.com/Dxzr27H2VY — CNN (@CNN) December 11, 2021

Отметим, что суборбитальный полет, это полет по траектории, со скоростью, которая не превышает первую космическую (скорость, которая необходима для того, чтобы аппарат вышел на круговую орбиту).

Сегодня же, только компания Илона Маска имеет возможность доставлять туристов на орбиту.