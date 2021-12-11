ru ua
Нд, 12 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Blue Origin успішно завершила третій суборбітальний політ: екіпаж повернувся на Землю

Новость на русском →
Субота 11 грудня 2021 18:50
Blue Origin успішно завершила третій суборбітальний політ: екіпаж повернувся на Землю Фото: Blue Origin успішно завершила третій суборбітальний політ (twitter.com/blueorigin)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 11 грудня, компанія Blue Origin, яка належить підприємцю Джефу Безосу, завершила третій суборбітальний політ. Усі члени екіпажу успішно повернулися на Землю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Blue Origin.

Зазначається, що політ тривав 10 хвилин та 13 секунд, а максимальна швидкість ракети склала 3,611 тисячі кілометрів на годину.

Варто додати, що для New Shepard цей політ став першим із повним навантаженням, оскільки екіпаж складався з шести осіб, а не з чотирьох, як раніше.

Відзначимо, що суборбітальний політ, це політ по траєкторії, зі швидкістю, яка не перевищує першу космічну (швидкість, яка необхідна для того, аби апарат вийшов на колову орбіту).

Сьогодні ж, лише компанія Ілона Маска має можливість доставляти туристів на орбіту.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про третій суборбітальний політ від компанії Blue Origin.

Читайте РБК-Україна в Google News
Blue Origin
NEWS
Скандал з замглави МВС на блокпосту в зоні ООС. Що там сталося: відео
Скандал з замглави МВС на блокпосту в зоні ООС. Що там сталося: відео
DAILY
Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет