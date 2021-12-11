Blue Origin успішно завершила третій суборбітальний політ: екіпаж повернувся на Землю

Сьогодні, 11 грудня, компанія Blue Origin, яка належить підприємцю Джефу Безосу, завершила третій суборбітальний політ. Усі члени екіпажу успішно повернулися на Землю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Blue Origin.

Зазначається, що політ тривав 10 хвилин та 13 секунд, а максимальна швидкість ракети склала 3,611 тисячі кілометрів на годину.

Варто додати, що для New Shepard цей політ став першим із повним навантаженням, оскільки екіпаж складався з шести осіб, а не з чотирьох, як раніше.

LIVE NOW: Michael Strahan goes to space on Blue Origin mission https://t.co/EwWlZJAk57



WATCH LIVE: https://t.co/7mwfOaveyq pic.twitter.com/Dxzr27H2VY — CNN (@CNN) December 11, 2021

Відзначимо, що суборбітальний політ, це політ по траєкторії, зі швидкістю, яка не перевищує першу космічну (швидкість, яка необхідна для того, аби апарат вийшов на колову орбіту).

Сьогодні ж, лише компанія Ілона Маска має можливість доставляти туристів на орбіту.