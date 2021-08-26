Blue Origin успешно провела запуск космического корабля New Shepard

Сегодня состоялась семнадцатая космическая миссия аэрокосмической компании Blue Origin и одновременно восьмой полет для ракеты New Shepard . NS-17 продемонстрировала технологии посадки на Луну, которые, возможно, будут использоваться в будущем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Twitter-аккаунта Blue Origin .

Отметим, что на борту корабля было установлено 18 единиц оборудования для проведения исследований, а его корпус украшала инсталляция ганского художника.

Во время взлета New Shepard удалось достичь высоты 105,6 километра, после чего он успешно вернулся на Землю.

Всего полет длился 10 минут 38 секунд, а пиковая скорость корабля достигла отметки 3568 км/ч.